Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-2019, передает РИА «Новости».

«Сейчас в крае мы видим ежедневный рост числа выявленных заболевших коронавирусом. Будет усилен контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора всеми предприятиями, которые открылись и работают», — отметил глава региона.

По его словам, власти также вернутся к регулярным заседаниям оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения инфекции.

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