На Украине задержали возможного участника убийства Захарченко

Украинская служба безопасности провела задержание возможного участника убийства экс-главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает УНН.

Задержанным является бывший силовик Андрей Байдала. Его подозревают по статье «Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц.

Ранее в 2019 году МВД ДНР заявляло, что Байдала являлся агентом пятого департамента контрразведки СБУ и отдавал приказы об убийствах в республике.

31 августа 2018 года в кафе «Сепар» в центра Донецка произошел взрыв, в результате которого был убит Александр Захарченко. ДНР квалифицировала произошедшее как теракт.

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