Заподозренный в коррупции следователь уволился из СКР
Следователь по особо важным делам СКР Руслан Миниахметов ушел в отставку по собственному желанию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
По информации газеты, Миниахметов подал рапорт об отставке в связи с выслугой лет. После скандального задержания его так и не допустили к расследованиям уголовных дел.
Ранее следователя задержала ФСБ по делу о получении взятки в особо крупном размере. Однако замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела, и следователь вернулся на службу.
Как сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», Бастрыкин обжаловал решение Гриня у генпрокурора Игоря Краснова. По данным источника канала, его ответ будет отрицательным.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Искал коррупцию: дело против сотрудника ЦА СК отменено
— СКР обжаловал отмену возбуждения уголовного дела против следователя