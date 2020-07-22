Заподозренный в коррупции следователь уволился из СКР

Следователь по особо важным делам СКР Руслан Миниахметов ушел в отставку по собственному желанию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По информации газеты, Миниахметов подал рапорт об отставке в связи с выслугой лет. После скандального задержания его так и не допустили к расследованиям уголовных дел.

Ранее следователя задержала ФСБ по делу о получении взятки в особо крупном размере. Однако замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела, и следователь вернулся на службу.

Как сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», Бастрыкин обжаловал решение Гриня у генпрокурора Игоря Краснова. По данным источника канала, его ответ будет отрицательным.

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