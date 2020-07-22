ВОЗ считает, что люди не получат вакцину от коронавируса раньше 2021 года

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди смогут начать прививаться от коронавируса не ранее начала 2021 года, сообщает РИА «Новости».

«При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года», — сказал Райан.

По его словам, в настоящее время организация работает над обеспечением равного доступа к вакцине для всех людей на планете.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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