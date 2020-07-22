Посольство РФ в США направило госдепу ноту протеста после нападения на журналистов в Портленде

Российское посольство в США направило в госдепартамент ноту протеста после нападения полицейских Портленда на журналистов «Первого канала». Об этом сообщает РИА «Новости».

В диппредставительстве также выразили намерение добиваться учета данного инцидента правозащитными организациями.

Посол Анатолий Антонов добавил, что дипломаты требуют проведения тщательного расследования по факту нападени на журналистов.

«До сих пор нами не получен ответ на предыдущую ноту от 31 мая, касавшуюся нападения полиции на Михаила Тургиева из РИА Новости в Миннеаполисе», — подчеркнул он.

Демонстрации в Портленде длятся около 50 дней. Они начались после того, как в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейского. В ряде городов США и мира прошла волна протестов.

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