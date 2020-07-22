В Кремле прокомментировали нападение на российских журналистов в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку полицейских Портленда на российских журналистов »Первого канала». Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал произошедший инцидент «возмутительным».

По его словам, российская сторона ожидает от властей США принятия мер по обеспечению личной безопасности журналистов из России.

Песков также призвал к созданию надлежащих условий для «свободной работы СМИ в целом».

Демонстрации в Портленде длятся около 50 дней. Они начались после того, как в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейского. В ряде городов США и мира прошла волна протестов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полицейские атаковали журналистов Первого канала в Портленде

— Стало известно о состоянии журналистов Первого канала в США