Житель Подмосковья задушил женщину в подъезде дома после ссоры

Тело 27-летней жительницы Брянска было обнаружено в подъезде жилого дома в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.

По данным следствия, смерть наступила в результате тупой травмы шеи с переломом подъязычной кости.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность причастного к убийству местного жителя и провели его задержание. В рамках допроса ранее судимый мужчина заявил, что задушил женщину в ходе ссоры из личной неприязни к ней.

В отношении 52-летнего жителя возбуждено уголовное дело. Ожидается решение вопроса о его аресте.

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