Рассмотрение дел старших сестер Хачатурян назначено на 31 июля
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Рассмотрение дел в отношении двух старших сестер Хачатурян назначено на 31 июля. Об этом сообщает ТАСС.
Дело будет рассматривать Мосгорсуд.
Агентство уточняет, что дело будет проходить без присутствия СМИ и слушателей в закрытом режиме.
Дата рассмотрения дела младшей сестры Хачатурян, которое находится в Бутырском суде Москвы, не назначена.
Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. 28 июля 2018 года три девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.
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