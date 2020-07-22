Рассмотрение дел старших сестер Хачатурян назначено на 31 июля

Рассмотрение дел в отношении двух старших сестер Хачатурян назначено на 31 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Дело будет рассматривать Мосгорсуд.

Агентство уточняет, что дело будет проходить без присутствия СМИ и слушателей в закрытом режиме.

Дата рассмотрения дела младшей сестры Хачатурян, которое находится в Бутырском суде Москвы, не назначена.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. 28 июля 2018 года три девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.

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