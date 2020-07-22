В подозрительной сумке на Ильинке находилась пицца

Саперы взорвали сумку, которая была обнаружена в центре Москвы на улице Ильинка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что в оставленной на улице подозрительной сумке, из-за которой было ограничено движение, находилась пицца.

«Только что специалисты во взаимодействии с саперами взорвали подозрительную сумку на Ильинке», — уточнил источник.

Ранее движение в центре столицы было перекрыто от Большого Черкасского переулка до Новой площади из-за обнаружения подозрительной сумки на улице Ильинка.