В РПЦ критически оценили призыв «модного» священника перечислить ему деньги на лекарства

В Московском патриархате отреагировали на просьбу о помощи тверского протоиерея Вячеслава Баскакова, известного своей любовью к дорогостоящей одежде.

Ранее священник опубликовал пост в Instagram, где попросил подписчиков перевести ему денег на покупку лекарства. Протоиерей пообещал прислать фотографию купленных таблеток и добавил, что будет молиться за людей, оказавших ему помощь.

Комментируя «Газете.Ru» просьбу Баскакова, заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе посоветовал обратиться за уточнением в Тверскую епархию.

«На мой взгляд, такая просьба уместна по отношению к тем людям, кого этот священник знает лично. В другом случае все-таки нужно получить дополнительное уточнение со стороны епархии», — сказал он.

В свою очередь в Тверской епархии пообещали помочь священнику, если он обратится за поддержкой.

«Здесь вопрос больше этический. На свои нужды священники обычно не собирают деньги – это не принято. В данном случае речь идет о личной странице в социальной сети, где священник выступает как частное лицо – он обращается к тем, кто на него подписан. От отца Вячеслава не поступало просьбы на материальную помощь. Если он обратится за помощью – ему ее окажут, конечно», — сказал «Газете.Ru» пресс-секретарь епархии протоиерей Александр Душенков.

Протоиерей Вячеслав Баскаков стал известен в 2018 году после того, как опубликовал фотографии туфель и сумок Gucci, чемоданов и тапок Louis Vuitton. После критики в свой адрес он извинился за свое поведение.

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