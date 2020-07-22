Полиция Харькова проверяет информацию о захвате заложников

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Правоохранители Харькова проверяют сообщение о захвате заложников. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины на странице в Facebook.

«Харьковская полиция проверяет сообщение о захвате заложников», — говорится в посте.

Отмечается, что по адресу выехали руководство Киевского райотдела полиции и следственно-оперативная группа.

Более развернутая информация последует позже.

Днем ранее в украинском городе Луцк мужчина захватил автобус с заложниками.

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