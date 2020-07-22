Полицейские атаковали журналистов Первого канала в Портленде

Американские полицейские в Портленде атаковали журналистов российского Первого канала, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что сотрудники полиции разбили камеру и ударили сотрудников съемочной группы.

Демонстрации в Портленде длятся около 50 дней. Они начались после того, как в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейского. В ряде городов США и мира прошла волна протестов.

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