Полицейские атаковали журналистов Первого канала в Портленде
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Американские полицейские в Портленде атаковали журналистов российского Первого канала, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что сотрудники полиции разбили камеру и ударили сотрудников съемочной группы.
Демонстрации в Портленде длятся около 50 дней. Они начались после того, как в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейского. В ряде городов США и мира прошла волна протестов.
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