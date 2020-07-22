Подполковник ФСБ в отставке похвалил Зеленского за переговоры с террористом

Подполковник ФСБ в отставке и президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов посчитал правильным решение президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование мужчины, захватившего автобус с заложниками в Луцке.

«То, что президент Зеленский пошел на экстраординарный шаг и опубликовал заявление по требованию террориста – это никак его имидж не портит. Благодаря его поступку бдительность террориста была притуплена и силовикам удалось без жертв провести спецоперацию», — сказал Филатов в беседе с «Газетой.Ru».

Он добавил, что не считает обоснованной критику, звучащую в адрес украинского лидера.

«Говорить о том, что президент не должен был выполнять требования террориста – это рассуждение «диванных экспертов». Очень хорошо, что президент ради жизни граждан пошел на такой шаг. Я думаю, рейтинг Зеленского после этого только возрастет внутри страны», — заключил собеседник издания.

Во вторник, 21 июля, вооруженный мужчина захватил автобус с 13 заложниками в украинском Луцке. Президент страны провел переговоры с террористом и согласился выполнить его требование. Зеленский записал короткое видеообращение, в котором призвал граждан посмотреть фильм «Земляне». После этого злоумышленник отпустил троих заложников. Позднее преступник добровольно сдался полиции. Все заложники были освобождены, никто из них не пострадал.

Решение Зеленского вступить в переговоры с террористом раскритиковал глава международной ассоциации ветеранов «Альфы» Сергей Гончаров. По его словам, тем самым глава государства нанес удар по своему имиджу.

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