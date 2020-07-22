В Подмосковье пассажир застрелил таксиста и угнал его машину

Следователи задержали мужчину по обвинению в разбойном нападении и убийстве таксиста в деревне Семенково Одинцовского городского округа. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По предварительным данным СК, пассажир 26 июня с целью угона автомобиля надел на водителя наручники и выстрелил в него несколько раз из огнестрельного оружия. Жертва скончалась на месте происшествия.

После совершенного преступления злоумышленник скрылся на автомобиле убитого таксиста.

Обвиняемый от дачи показаний отказался.

Следователи назначили судебно-медицинскую, криминалистическую и другие экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего, также были проведены обыски в доме обвиняемого.

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