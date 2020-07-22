В Подмосковье пассажир застрелил таксиста и угнал его машину
Следователи задержали мужчину по обвинению в разбойном нападении и убийстве таксиста в деревне Семенково Одинцовского городского округа. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
По предварительным данным СК, пассажир 26 июня с целью угона автомобиля надел на водителя наручники и выстрелил в него несколько раз из огнестрельного оружия. Жертва скончалась на месте происшествия.
После совершенного преступления злоумышленник скрылся на автомобиле убитого таксиста.
Обвиняемый от дачи показаний отказался.
Следователи назначили судебно-медицинскую, криминалистическую и другие экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего, также были проведены обыски в доме обвиняемого.
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