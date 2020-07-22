В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет

В Госдуму внесли проект базового закона о молодежной политике в России, который предусматривает повышение возраста молодежи до 35 лет. Документ был размещен в думской электронной базе данных.

Законопроект направлен на закрепление таких понятий, как «молодежь», «молодая семья», «молодежные общественные объединения» с определением единых возрастных критериев – 35 лет. Так, численность молодежи в России увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн.

Это позволит молодым россиянам воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством.

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