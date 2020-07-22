В России выявили 5 862 новых случая коронавируса

В России за прошедшие сутки выявили 5 862 случая коронавируса. Об этом сообщает в Telegram оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Кроме того, выздоровели 9 669 человек, умерли 5 862.

Всего в России с начала пандемии было зарегистрировано 789 190 случаев коронавируса, выздоровели 572 053 пациента, умерли 12 745.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 15 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

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