Названы регионы России с высоким уровнем алкоголизма

В Минздраве рассказали, в каких российских регионах был зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости алкоголизмом в 2019 году. Об этом сообщает RT.

Так, больше всего больных алкоголизмом оказалось на Чукотке. Там было выявлено новых случая на 100 тысяч населения.

На втором месте оказался Ненецкий АО (141,5), на третьем – Пензенская область (123,5).

В пятерку антирейтинга также вошли Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области.

Самый низкий уровень заболеваемости оказался в Ингушетии (0,4), Чечне (2,1), Дагестане (10,1), Краснодарском крае (13) и Санкт-Петербурге (13,7).

В Минздраве отметили, что в Москве также был зафиксирован относительно невысокий уровень — 25,1 на 100 тысяч населения.

Всего в России в 2019 году с психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, на учет встали 70,9 тысячи человек, что на 5 тысяч меньше, чем годом ранее.

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