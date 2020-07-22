Не сделавшую домашнее задание американскую школьницу оставили в колонии

Окружной суд Окленда (штат Мичиган) оставил в колонии 15-летнюю школьницу Грейс, которую ранее приговорили к колонии за невыполнение домашнего задания. Об этом сообщает газета The New York Times.

Дело вызвало в Соединенных Штатах широкий общественный резонанс, так как осужденная — темнокожая. В ее защиту возле здания суда прошли акции под лозунгами Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»).

Ранее сообщалось, что девочка находилась на испытательном сроке после того, как в 2019 году была обвинена в краже и нападении. В 2020 году суд воспринял невыполненное ею домашнее задание как нарушение условий испытательного срока и принял решение о заключении несовершеннолетней.

Кроме того, у школьницы был диагностирован синдром дефицита внимания, она испытывает трудности с концентрацией.

В июле текущего года защита подала ходатайство о досрочном освобождении Грейс, настаивая на том, что ей трудно посещать онлайн-занятия из-за ее диагноза. Но судья Мэри Эллен Бреннан заявила, что арестованная опасна для общества и собственной матери.

Также судья добавила, что девочка находится там, где и должна быть.

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