Убийцы царской семьи пытались уничтожить тела серной кислотой

Убийцы последнего российского императора Николая II и его семьи действительно пытались уничтожить останки своих жертв серной кислотой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доцента Историко-архивного института РГГУ Евгения Пчелова.

По его словам, версия о полном сожжении трупов серной кислотой не подтвердилась. Известно, что серная кислота при нанесении на поверхность биологических тканей замедляет процесс их последующего сожжения.

Пчелов подтвердил, что указанное вещество было выдано из аптечного склада в Екатеринбурге по распоряжению комиссара по снабжению Уральского совета Петра Лазаревича Войкова (в честь него названа станция метро в Москве), а именно, это была японская серная кислота.

Он отметил, что кислотой убийцы намеревались обезобразить останки и попытаться их уничтожить для заметания следов.

Также эксперт рассказал, что одежда царской семьи была уничтожена на кострах в районе озера Ганина яма, но изначально белогвардейцы решили, что на этих кострах непосредственно были сожжены останки Романовых и их приближенных.

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