В среду в Москве будет небольшой дождь и до +20°C
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В среду, 22 июля, в Москве будет пасмурно, временами дождь и температура до +20°C, сообщили в Гидрометцентре.
Днем температура воздуха будет варьироваться от +17°C до +20°C. Ветер будет западных направлений, 3-5 м/с.
Вечером температура опустится до +13°C.
УФ-индекс равен 3 (средний). Магнитное поле — спокойное.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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