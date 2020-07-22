В среду в Москве будет небольшой дождь и до +20°C

В среду, 22 июля, в Москве будет пасмурно, временами дождь и температура до +20°C, сообщили в Гидрометцентре.

Днем температура воздуха будет варьироваться от +17°C до +20°C. Ветер будет западных направлений, 3-5 м/с.

Вечером температура опустится до +13°C.

УФ-индекс равен 3 (средний). Магнитное поле — спокойное.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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