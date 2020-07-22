Москвичам пообещали, что погода начнет «новую жизнь» с понедельника

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает скорое возвращение теплой погоды, передает ТАСС.

Погода изменится с понедельника, 27 июля. Максимальная температура воздуха по области и в столице на следующей неделе будет +28°C.

«Новую жизнь обычно начинают с понедельника, вот и погода решила тоже измениться в этот день», — отметил он.

Также, по прогнозам синоптиков, с воскресенья, 26 июля, погода будет более ясная, хотя небольшие осадки не исключены.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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