В Сочи пожаловались, что туристы «пустились во все тяжкие»

Жительница Сочи в беседе с порталом 161.ru пожаловалась, что сочинский туристы этим летом на фоне пандемии пустились «во все тяжкие».

По ее словам, это лето на побережье начиналось достаточно спокойно, но все изменилось где-то с 21 июня. Сначала толпы появились в крупных отелях Красной Поляны и где расположены достопримечательности. Потом очереди выстроились даже в хинкальные, хотя заведений достаточно много в городе.

Кроме того, в социальных сетях практически ежедневно появляются видео, как пары уединяются в общественных местах (кабинках для переодевания или на качелях) на глазах у изумленной публики.

«Честно говоря, этим летом появилось ощущение, что сочинские туристы пустились во все тяжкие», — добавила она.

Также с наплывом туристов возросла нагрузка и на сочинские больницы, где помимо коронавирусный больных, есть и люди с кишечными инфекциями.

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