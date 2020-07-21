Против захватчика автобуса в Луцке завели два уголовных дела

Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины возбудили два уголовных дела в отношении Максима Кривоша, захватившего автобус с заложниками в Луцке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Украинское МВД завело дело по статьям о захвате заложников, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обращением с оружием, указано в сообщении.

СБУ, как сообщалось ранее, возбудило дело по статье о террористическом акте.

Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. В настоящее время заложники освобождены, никто из них не пострадал. Захватчик задержан.

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