В Москве скончались еще 19 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 19 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число смертей в столице до 4350, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«Скончались 19 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Днем раньше погибли 17 пациентов. Всего в Москве коронавирусом заразились 234 тысячи, выздоровели 171 тысяча, погибли 4,3 тысячи человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти достигло 15 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

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