Греция не сообщила России об осужденных на 253 года моряках
Посольство России в Греции не получило официальное уведомление о вынесении приговора российским морякам Константину Семенову и Ивану Возниковцеву, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
«Официального уведомления судебных органов о завершении процесса и вынесении обвинительного приговора в Посольство до настоящего момента не поступало», — указано в сообщении.
При этом отмечается, что консульские сотрудники оказывали содействие россиянам во время их заключения в тюрьме Коридаллос до судебного разбирательства.
Ранее стало известно, что суд в Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам колонии каждого за организацию нелегальной миграции и торговлю людьми, а также за незаконное пересечение границы Греции.
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