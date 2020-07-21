Захватчика автобуса в Луцке задержали
Спецназ задержал Максима Кривоша, захватившего заложников в украинском Луцке. Трансляцию ведет телеканал NewsOne.
Перед задержанием около автобуса, из которого выходили заложники, произошел взрыв. После этого силовики положили захватчика на землю и заломили ему руки.
Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения — специалисты ведут переговоры с захватчиком.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Луцке.
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