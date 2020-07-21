Суд признал законным дело о коррупции двух генералов МВД

Возбуждение уголовного дела о коррупции в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД России Александра Краковского и Александра Бирюкова признано законным, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Басманный суд отказал в жалобе на незаконность возбуждения дела, указано в решении.

Ранее стало известно, что генералы МВД Александр Краковский, Александр Бирюков и Александр Брянцев были арестованы за крупную взятку. По версии следствия, они помогли фигуранту дела о мошенничестве в крупном размере Альберту Худояну добиться перевода на домашний арест.

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