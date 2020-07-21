Под Пермью мужчина получил пожизненный срок за убийство беременной жены и сына

Пермский краевой суд приговорил к пожизненному сроку 28-летнего мужчину, убившего беременную жену и трехлетнего сына. Об этом пишет РИА «Новости».

«Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы», — сказали в суде.

В ноябре 2019 года мужчина поссорился с беременной женой и нанес ей ножевые ранения в грудь, из-за чего женщина скончалась. После этого преступник убил трехлетнего сына. Мужчина поджег квартиру, пытаясь покончить жизнь самоубийством, но пожарные потушили огонь.

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