В США женщина потребовала провести тест на отцовство козлу

В американском штате Флорида женщина потребовала провести тест на отцовство козлу, пишет портал Mandatory.

Сообщается, что женщина купила у соседки пятерых козлят. Позже «пострадавшая» заподозрила, что животные не были породистыми, как это оговаривалось при продаже.

Теперь женщина требует провести тест на отцовство для одного из козлят, чтобы убедиться, что их отец зарегистрирован в Американской ассоциации молочных коз.

Отмечается, что «пострадавшая» подала несколько жалоб в полицию.