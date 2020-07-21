СМИ: в Киеве сообщили о минировании вокзала и аэропорта

Неизвестные сообщили о минировании здания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве и международного аэропорта Киев, сообщает УНИАН со ссылкой на данные средств массовой информации.

По информации СМИ, в здании аэропорта проводится эвакуация, пассажиров и сотрудников вокзала также эвакуировали.

Ранее 21 июля взрыв произошел у станции метро «Минская» в Киеве. Таким образом полиция уничтожила подозрительный предмет, найденный после сообщения о минировании.

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