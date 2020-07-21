Российских моряков приговорили к 253 годам колонии в Греции

Суд в Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам колонии каждого, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Моряки Константин Семенов и Иван Возниковцев осуждены за организацию нелегальной миграции и торговлю людьми, а также за незаконное пересечение границы Греции, рассказал Мельников.

При этом высокие сроки объясняются тем, что за каждого нелегального мигранта россияне получили от 7 до 12 лет лишения свободы, также к этому добавлены наказания за иные преступления, пояснил вице-президент российского отделения.

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