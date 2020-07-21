Абхазия продлила запрет на пересечение границы с Россией

Президент Абхазии Аслан Бжания продлил ограничения на пересечение границы с Россией, сообщается на сайте главы государства.

Ограничения продлеваются до 28 июля текущего года из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции, указано в сообщении.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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