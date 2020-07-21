Стало известно, когда начнется рассмотрение дела MH17 по существу

Рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 по существу начнется не раньше следующего года, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение прокуратуры Нидерландов.

Судебный процесс продолжится 31 августа текущего года, при этом слушания по существу не начнутся раньше 2021 года, указано в сообщении.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев, а непризнанные республики — Киев.

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