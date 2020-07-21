Неизвестный сообщил полиции о минировании ряда объектов в Одессе
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Неизвестный сообщил полиции о минировании ряда объектов в Одессе. Об этом говорится на сайте Нацполиции в Одесской области.
Отмечается, что информация о минировании поступила в полицию во вторник, 21 июля, в 14.47 (совпадает с мск).
На указанное место были направлены работники взрывотехнического управления и Госслужбы по ЧС, следственно-оперативные группы, кинологи и патрульные.
Ранее также сообщалось, что полиция обезвредила два взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве. В этот же день у станции метро «Минская» на севере города произошел взрыв.
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