ГД приняла закон о смягчении наказания для осужденных женщин с беременностью и детьми

Госдума приняла закон, предусматривающий смягчение наказания за преступления небольшой тяжести для беременных и матерей с детьми до трех лет.

Законопроект был утвержден в ходе планерного заседания, трансляция которого идет на сайте Госдумы.

Законопроект предполагает внесение изменений в ряд статей УК РФ, предусматривающих для осужденных беременных и женщин с детьми в возрасте до трех лет, которые находятся в доме ребенка при исправительном учреждении, возможность применения условно-досрочного освобождения. Кроме того, предусматривается замена неотбытой части наказания более мягким видом санкций после отбытия осужденной как минимум четверти срока за преступление небольшой тяжести.

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