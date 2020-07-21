Памятник Ленину на Украине превратили в монумент болгарину

В селе Железнодорожное Одесской области памятник Владимиру Ленину переделали в монумент болгарскому колонисту. На это обратил внимание активист проекта «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков на своей странице в Facebook.

Для этого одежду Ленина заменили на национальный костюм Болгарии, а ему в руку вложили виноградную лозу. При этом лицо у статуи по-прежнему осталось Ленина.

Поздняков в своей публикации отметил, что теперь на Украине осталось лишь два памятника Ленину. Они располагаются в Одесской области — в селах Калчева и Городнее.

Уточняется, что изменения и снос памятников на Украине проводятся в рамках принятого в 2015 году закона о декоммунизации.

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