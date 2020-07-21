Полиция обезвредила взрывные устройства на рынке в Киеве

Полиция обезвредила два взрывных устройства на рынке «Минский» в Киеве. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-аккаунте.

По его словам, около 12.00 (совпадает с мск) неизвестный человек сообщил полиции о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26.

«Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы», — написал градоначальник, добавив, что всех находящихся на рынке эвакуировали. Периметр отцепили.

Также Кличко сообщил, что закрепленную между автомобилем и автокиосками взрывчатку обезвредили.

Ранее также стало известно, что у станции метро «Минская» на севере Киева произошел взрыв.

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