В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование
Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации города.
Во вторник, 21 июля, в Сочи было объявлено предупреждение об угрозе формирования смерчей над морем.
«В полдень смерч подошел к пляжной зоне в районе Имеретинской низменности и при выходе на берег распался», — рассказал представитель мэрии.
Он добавил, что никто не пострадал, однако был нанесен ущерб пляжному оборудованию.
Отмечается, что на курорте заранее было объявлено штормовое предупреждение, пляж был закрыт.
Ранее в сети появилось видео, на котором сильный порыв ветра снес пляжную палатку. Также на кадрах были видны разбросанные и поломанные шезлонги.
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