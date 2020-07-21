В Госдуме отреагировали на британский доклад о «российском вмешательстве»

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал британский доклад о «вмешательстве» России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, данный документ является попыткой властей Великобритании свалить вину за собственные промахи на Россию.

Депутат отметил, что такие действия вызывают иронию как у британских журналистов, так и у ряда парламентариев.

«Всем этим заявлениям — грош цена», — произнес Чепа.

Он также добавил, что Россию смущает, что официальная позиция Великобритании является таковой.

Ранее комитет Британского парламента по разведке и безопасности опубликовал доклад о «российском вмешательстве» во внутренние дела Соединенного Королевства.

В документе приводится «доказательства» того, что Москва якобы пыталась повлиять на голосование за независимость Шотландии в 2014 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МИД РФ британский доклад о «вмешательстве» России назвали «русофобским»

— Британия опубликовала доклад о «российском вмешательстве» в дела страны