Илон Маск показал новую фотографию с новорожденным сыном
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Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал фото с двухмесячным сыном на своей странице в Twitter.
Подпись к фото он сделал на немецком языке.
«Ребенок еще не может держать ложку», — написал Маск.
Пользователи Twitter посчитали, что бизнесмен оставил подпись на немецком в связи с предстоящим открытием завода Tesla в Берлине.
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