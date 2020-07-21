Илон Маск показал новую фотографию с новорожденным сыном

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал фото с двухмесячным сыном на своей странице в Twitter.

Подпись к фото он сделал на немецком языке.

«Ребенок еще не может держать ложку», — написал Маск.

Пользователи Twitter посчитали, что бизнесмен оставил подпись на немецком в связи с предстоящим открытием завода Tesla в Берлине.

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