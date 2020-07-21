В МИД РФ британский доклад о «вмешательстве» России назвали «русофобским»
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Британский доклад о «вмешательстве» России — это проявление русофобии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Интерфакс».
«Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», — отметила она.
Ранее комитет Британского парламента по разведке и безопасности опубликовал доклад о «российском вмешательстве» во внутренние дела Соединенного Королевства.
В документе приводится «доказательства» того, что Москва якобы пыталась повлиять на голосование за независимость Шотландии в 2014 году.
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