Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Об этом сообщает РИА «Новости».
Изменения были предложены к законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах.
Согласно принятым поправкам, теперь многодневными будут не только местные, но и думские выборы.
По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах может проводиться до трех дней.
В таком случае подсчет голосов будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.
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