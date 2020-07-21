Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

Государственная Дума на пленарном заседании приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Об этом сообщает РИА «Новости».

Изменения были предложены к законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах.

Согласно принятым поправкам, теперь многодневными будут не только местные, но и думские выборы.

По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах может проводиться до трех дней.

В таком случае подсчет голосов будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

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