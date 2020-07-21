Зеленского осведомили о захвате автобуса с заложниками в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский знает о захвате заложников в автобусе в центре Луцка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв», — сообщил украинский лидер.

Он добавил, что держит ход событий на личном контроле.

Ранее сообщалось, что в центре города Луцк неизвестный захватил автобус с 20 людьми. Требований захватчик не предъявлял. В области был введен план «заложник».

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