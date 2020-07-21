Большинство избирателей в США назвали американское общество расистским

В США все большее число людей считают, что стране существует дискриминация в отношении чернокожих и латиноамериканцев. Об этом свидетельствуют данные опроса газеты Wall Street Journal и телеканала NBC News.

Более того, 56% респондентов назвали американское общество расистским.

Опрос показывает, что американцы всех рас и возрастных групп серьезно опасаются дискриминации спустя почти два месяца после гибели афроамериканца от рук полицейского в Миннеаполисе.

Почти три четверти американских граждан (71%) считают, что в стране отношения между представителями разных рас плохие либо очень плохие.

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