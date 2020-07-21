В украинском Луцке неизвестный захватил автобус с заложниками
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В украинском городе Луцк неизвестный захватил автобус и взял в заложники около 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба полиции на своей странице в Facebook.
Отмечается, что мужчина имеет при себе взрывчатку и оружие.
Силовики ввели в области план «заложник», центр города перекрыт для обеспечения безопасности граждан.
По информации полиции, захватчик пока не предъявляет каких-либо требований. В настоящее время устанавливается его личность.
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