В украинском Луцке неизвестный захватил автобус с заложниками

В украинском городе Луцк неизвестный захватил автобус и взял в заложники около 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба полиции на своей странице в Facebook.

Отмечается, что мужчина имеет при себе взрывчатку и оружие.

Силовики ввели в области план «заложник», центр города перекрыт для обеспечения безопасности граждан.

По информации полиции, захватчик пока не предъявляет каких-либо требований. В настоящее время устанавливается его личность.

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