В Ленобласти внука подозревают в случайном убийстве дедушки

В Ленинградской области 17-летний подросток подозревается в случайном убийстве дедушки во время стрельбы по мишени. Об этом сообщает СУ СК по Ленобласти.

По данным следствия, происшествие произошло 20 июля в палаточном лагере на берегу Суходольского озера вблизи поселка Портовое Приозерского района. Так, 59-летний мужчина обучал внука стрельбе из пневматического оружия. Во время стрельбы по мишени внук случайно произвел выстрел в сторону дедушки. Мужчина получил ранение, от которого умер в присутствии прибывшей бригады скорой помощи.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Проводится комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления.