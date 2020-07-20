Названа страна, которая выйдет из пандемии COVID-19 победителем
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Экономика Германии станет сильнее и будет процветать после пандемии коронавируса, пишет The New York Times.
Как отмечает издание, Берлин в борьбе с пандемией продемонстрировал свои сильные стороны. Среди них эффективные решения правительства, низкая долговая нагрузка, а также хорошая деловая репутация, которая защищает немецкий экспорт на фоне сокращения мировой торговли.
Помимо этого, Германия вступила в пандемию с профицитом бюджета, что позволяет поддерживать граждан прямыми выплатами, уменьшением налогов и кредитами для бизнеса.
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