Названа страна, которая выйдет из пандемии COVID-19 победителем

Экономика Германии станет сильнее и будет процветать после пандемии коронавируса, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, Берлин в борьбе с пандемией продемонстрировал свои сильные стороны. Среди них эффективные решения правительства, низкая долговая нагрузка, а также хорошая деловая репутация, которая защищает немецкий экспорт на фоне сокращения мировой торговли.

Помимо этого, Германия вступила в пандемию с профицитом бюджета, что позволяет поддерживать граждан прямыми выплатами, уменьшением налогов и кредитами для бизнеса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ставка по ипотеке в США впервые упала ниже 3%

— Минфин оценил сроки возвращения к действующей бюджетной политике после пандемии

— Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса