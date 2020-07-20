Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете особого порядка рассмотрения тяжких уголовных дел. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, применение особого порядка судебного разбирательства теперь ограничивается только уголовными делами о преступлениях небольшой и средней тяжести.

К ним относятся преступления, за совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет тюрьмы.

Как говорится в пояснительной записке, тяжкие преступления, как правило, являются особо сложными и затрагивают интересы большого числа людей.

По этой причине они требуют установления на законодательном уровне высокой степени процессуальных гарантий справедливого правосудия.

Особый порядок рассмотрения уголовных дел предполагает сокращенную процедуру, когда фигурант согласен с обвинениями и суд рассматривает дело без судебного разбирательства.

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