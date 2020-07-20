В США пропавшая собака вернулась в старый дом хозяина в другом штате

Собака, которая потерялась в американском Канзасе, была найдена в 80 км, в предыдущем доме своего хозяина, сообщает «Би-би-си».

Четырехлетняя Клео была объявлена пропавшей без вести 12 июля в городе Олейте. Спустя несколько дней она появилась на крыльце своего старого дома в Лоусоне, штат Миссури.

Новый владелец дома, который живет в нем уже 2 года, смог проверить микрочип собаки, который используется многими хозяевами для внесения личной информации на случай пропажи питомца. Ему удалось узнать имя хозяина, который недавно опубликовал обращение о пропаже в Facebook.

От своего дома в Канзасе до старого дома в Миссури Клео прошла больше 80-ти км. Собака, возможно, пересекла оживленную трассу и реку.

По словам нового владельца дома, хозяин был шокирован, когда ему сообщили о находке.

«Теперь, когда мы знаем, кому она принадлежит, если она снова появится, мы знаем, кому позвонить», — пошутил новый владелец дома.

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