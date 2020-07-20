Кабмин поддержал запрет на изъятие домашних животных за долги

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о запрете изымать домашних животных за долги перед микрофинансистами, но в проекте необходимо прописать до внесения в Госдуму, какие именно животные являются домашними. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил соответствующий документ в Правительство.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии доработки до внесения в Государственную Думу», — говорится в сообщении.

Законопроект предлагает внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс, согласно которому нельзя взымать домашних питомцев по исполнительным документам.

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